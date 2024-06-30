مليوون مبرووك النجاح.. نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024 عموم المحافظات

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا وهذا ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث أن جميع الطلاب انتهوا من أداء الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك ومنذ ذلك الحين والجميع يتساءل حول موعد ظهور النتائج وهذا من أجل أن يطمئن قلبهم، لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالرد وأوضحت أنه تم الاعلان رسميا عن ظهور النتائج كما أنه من المقرر الإعلان عن جميع المحافظات في وقت واحد، والجدير بالذكر أنها قامت بتوفير موقع إلكتروني وهذا حتى يتم الاستعلام عن النتائج من خلاله وهذا ما سوف نذكره بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

أصبح من السهل على جميع الطلاب في مختلف الإدارات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في العراق، ولكن يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها والتي وأضحتها الجهات المسؤولة وهي كالتالي:

في البداية قم بالدخول على منصة نتائجنا الإلكترونية أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع. ثم في تلك الخطوة قم بالتوجه إلى خيار نتائج الطلاب. يرجى تحديد الصف الدراسي وهو الثالث متوسط. سوف يطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب قم بإدخالها بشكل دقيق في الحقول المخصصة. أخيرا اضغط على زر البحث وسوف تحصل على النتيجة بنجاح. يمكنك طباعة النتيجة pdf والاحتفاظ بها.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع درجات الطلاب وهذا سوف يتم في خلال الأيام القليلة القادمة.