يفقد 9 نقاط .. الزمالك يٌعلن رسميًا عدم خوضه في المباراة “إلغاء مباراة الأهلي والزمالك 2024” لهذا السبب!!

بعد الحماس الزائد من جماهير كلا من النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك، فقد صدر قرار عن إلغاء مباراة الأهلي والزمالك 2024 والتي كانت سوف تبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو 2024، وبناءً على ذلك فقد زادت الكثير من الشائعات التي تتعلق بسبب الإلغاء، ولكن كابتن شوبير نهى الأمر وأعلن عن السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك في الدوري المصري الممتاز بفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي، فضلًا تابع المقال وتعرف على المزيد من الأسباب.

إلغاء مباراة الأهلي والزمالك 2024

قام الإعلامي الكبير الكابتن أحمد شوبير بكونه حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب إلغاء مباراة الأهلي والزمالك وعن كافة التفاصيل التي دارت في الكواليس والتي جعلت نادي الزمالك العريق ينسحب من مواجهة الأهلي في نهائي الدوري المصري الممتاز، حيث كان من المعروف أن يتم عرض المباراة اليوم الموافق 25 من يونيو في تمام الساعة 7:00 مساءً على ستاد القاهرة الدولي، وكانت تلك المنافسة في الجولة رقم 27 من الدوري NILE.

بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون سبورت أف أم، وأعلن نصًا الآتي “خاض مرانه امبارح بشكل طبيعي، فجأة جرى إبلاغ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، بأن الفرقة تدخل معسكر هنشارك خلاص في المباراة”.

واقعة طريفة بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل إلغاء القمة

كما أوضح الإعلامي أحمد شوبير بعض التصريحات التي كانت بين كلا من لاعبي النادي الأهلي ونادي الزمالك، والتي تتمثل في “هقولكم على حاجة أطرف من الخيال، لاعيبة الأهلي تواصلوا مع لاعيبة الزمالك، وسألوهم هتلعبوا ولا آخرتها ايه، وكان رد لاعبي الزمالك إننا دخلنا معسكر خلاص والماتش هيتلعب”.

كما أضاف شوبير وأعلن بأن الجميع اجتمع على استمراريه اللعب في موعده، كما هو بتاريخ الثلاثاء الموافق 25 من يونيو في تمام الساعة 7:00 مساء، حتى ظل الجميع في تفاجئ غريب بالإعلان عن فوز الأهلي مقابل الزمالك بنتيجة 0-2 لصالح الأهلي.

موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب دوري NILE

بالإضافة إلى ذلك فقد أحتل النادي الأهلي مركزه في ترتيب دوري NILE ليكون متصدر في المركز الثاني، برصيد يصل إلى 45 نقطه من خلال 19 مباراة بالإضافة إلى أن النادي الزمالك يتصدر في المركز العاشر برصيد يصل إلى 34 نقطة وتم تجميعها من خلال 21 مباراة.