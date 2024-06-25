ستظهر قريباً.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 والموعد المتوقع لها

تعد نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق من أهم المحطات التعليمية التي يمر بها الطلاب، إذ تحدد هذه النتائج مسارهم الأكاديمي المستقبلي وتفتح أمامهم أبواب المرحلة الثانوية. مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط لعام 2024، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق، حيث يتطلعون إلى معرفة ثمار جهدهم وتحصيلهم الدراسي، وتشكل هذه النتائج خطوة حاسمة في مسيرة التعليم، إذ تساهم في تحديد ميول الطلاب الأكاديمية وتوجيههم نحو التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2024 من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. إدخال كود التحقق الظاهر أمامك. النقر على زر “نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024”. اختيار “نتيجة الدور الأول 2024”. إدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم الجلوس، الاسم، والسنة الدراسية. تحديد المحافظة التي تقيم بها. التأكد من صحة البيانات المدخلة. الضغط على مربع “الاستعلام” لعرض نتائج الثالث متوسط العراق بكافة تفاصيلها على الشاشة.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024. بدأت الامتحانات يوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، بمشاركة 500 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات، واختتمت يوم الأربعاء، 5 يونيو 2024، وستصدر النتائج بعد انتهاء عملية التصحيح ورفع الدرجات على الموقع الإلكتروني الرسمي.