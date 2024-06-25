“هتسكب من أول مرة بقدرة مذهلة”!!.. شفرات جاتا سان اندرياس الجبارة 2024 GTA San Andreasجديدة ومجانية

لعبة جاتا سان اندرياس، من أكثر الألعاب الإلكترونية التي برزت في الفترة الأخيرة وأصبحت هي الأكثر إثارة وتشويقًا بين الألعاب التي في تصنيفها، مع العلم أن اللعبة توفر الكثير من الشفرات أمام كافة المستخدمين لتُسهل عليهم إمكانية الدخول إلى التحديات والمراحل الأكثر تشويقًا وإثارة، وعليه سنوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas؟

وتتمثل أبرز شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas الأكثر إثارة وتشويقًا، وفقًا لما يلي:-

الحصول على كامل الأسلحة المتمثلة في ” WEAPON_ALL”.

بينما شفرة درع اللاعب لإعادة الصحة ” HEALTH”.

شفرة الذخيرة الكاملة ” AMMO_ALL”.

شفرة اللاعب بالتحرك البطيئ ” BULLET_TIME”.

شفرة القفز ” SUPER_JUMP”.

شفرة نقص مستوى اللاعب ” POLICE_DECREASE”.

الحصول على الطيران بإدخالها الصاروخية ” ROCKETMAN”.

إصلاح السيارة ” FIX_CAR”.

الحصول على شفرة اللاعب يرقص ” BOOGIE”.

إضافات شفرات جاتا الجديدة

وتتمثل أبرز المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل شفرات جاتا الإصدار الجديد، وفقًا للأتي:-