رابط مباشر…. نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات، التي اصبحت متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأخيرة على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال رابط موقع نتائجنا العراقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام بالخطوات …..

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وكانت الوزارة أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وأكد وزير التعليم العراقي أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

وأشار سيادته خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس وخلال الساعات المقبلة سوف يتم اعتماد النتائج لتكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.

ادخل على نتائج الطلاب.

ثم اختر نتائج الثالث المتوسط 2024.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك اختر المحافظة التابع لها الطالب .

في النهاية اضغط على أيقونة أستعلام.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا