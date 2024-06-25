الـــدولار بقـــديش النهاااردة؟.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك ومحلات الصرافة اليوم في العراق 2024

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حاليا يهتم قطاع عريض من الشعب العراقي بمعرفة أسعار صرف العملات الاجنبية خصوصا الدولار الذي يوضح ارتفاعه أو انخفاضه مستوى الاقتصاد الوطني حيث أن سعره يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأغلب التجار والمستوردين يبحثون يوميا عن أسعار الدولار التي تشهد تذبذب حاد في الفترات الأخيرة وقد وصل لأعلى سعر في الايام الماضية نتيجة تلاعب تجار العملة، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورضة الرئيسية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

يختلف سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة كل محافظة فقد يرتفع أو يقل بمقدار طفيف من بورصة لأخرى، وفي الأيام الماضية سجل سعر الدولار في العراق ارتفاع غير مسبوق بعد أن كان مستقرا لفترة طويلة، وفيما يلي نستعرض لكم سعر صرف الدولار في عدد من المحافظات :

بورصة بغداد : سعر صرف الدولار الامريكي = 146.900 دينار عراقي.

بورصة البصرة : سعر صرف الدولار الامريكي = 146.800 دينار عراقي.

بورصة النجف : سعر صرف الدولار الامريكي = 146.900 دينار عراقي.

بورصة الموصل وكركوك : سعر صرف الدولار الامريكي = 147.000 دينار عراقي.

بورصة اربيل اسكان : سعر صرف الدولار الامريكي = 146.857 دينار عراقي.

بورصة السليمانية : سعر صرف الدولار الامريكي = 147.000 دينار عراقي.

سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي

يبحث الكثيرون داخل العراق عن سعر الصرف لبعض الفئات النقدية بالدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، وسنستعرض لكم فيما يلي التحديث الاخير لأسعار صرف الدولار اليوم في العراق :