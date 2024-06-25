“لن تخطر على بالك”.. أقوى أكواد وكلمات سر ماين كرافت تحديث 1.21 الجديد Minecraft سكنات ومميزات غير مسبوقة في اللعبة

يتهافت جميع اللاعبين للحصول على أقوى أكواد وكلمات سر ماين كرافت تحديث 1.21 الجديد، حيث قد تم طرح إصدار جديد من اللعبة يحتوي بداخله على عدة مميزات إضافية غير متوفرة في الإصدار السابق، وتلك المميزات تعمل على رفع جرعة المتعة والإثارة والتشويق في اللعبة الى جميع المستخدمين والتي تقلل من حدة الملل والرتابة التي تصيب البعض.

أقوى أكواد سر ماين كرافت تحديث 1.21

تعد أكواد ماين كرافت واحدة من أهم عناصر اللعبة، والتي تمنح اللاعبين فرصة ذهبية لجمع الموارد بشكل مجاني، كما تساعدهم على تخطي المهمات والبناء السريع داخل اللعبة، وفيما يلي أجدد وأقوى تلك الأكواد:

750MEMBERS: استرد 10k نقدًا

1MILVISITS: استرد 15k نقدًا

100KVISITS: استرد 5k نقدًا

1KVISITS: استرد 1k نقدًا

ZOMBIE: استرد سيفًا

SYTH: استرد منجلًا

REBIRTHS: استرد 5k نقدًا

6KVISITS: استرد 1k نقدًا

20LIKES: استرد 200 نقدًا

أجدد كلمات سر ماين كرافت

/gamemode 0: التبديل إلى وضع البقاء

/gamemode 1: التبديل إلى وضع الإبداع

/gamemode 2: التبديل إلى وضع المغامرة

/gamemode 3: التبديل إلى وضع المشاهدة

/tp [player] [x, y, z]: نقل اللاعب إلى الإحداثيات المحددة في الأمر

/gamerule dofiretick false: منع انتشار الحريق

/gamerule dodaylightcycle false: إيقاف دورة النهار والليل في اللعبة

/gamerule keepinventory true: عند الموت، لا تفقد أي شيء من مخزونك

/gamerule domobloot false: المخلوقات لا تسقط عناصر

/gamerule domobspawning false: المخلوقات لن تظهر مرة أخرى

/gamerule dotiledrops false: كتل المسرح لن تسقط عناصر

/gamerule mobgriefing false: المخلوقات لن تتمكن من التفاعل مع الكتل

/gamerule naturalregeneration false: منع تجديد الصحة

تحميل ماين كرافت 1.21

يتم تقديم أقوى أكواد ماين كرافت تحديث 1.21 الجديد بعد أن يقوم اللاعب بتحميل النسخة الجديدة، والإصدار الجديد المعلن للعبة، وحتى يتم تثبيت التحديث يلزم تطبيق تلك الخطوات:

انتقل إلى متجر التطبيقات الذي يتوفر على جميع الهواتف الذكية.

قم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية التابعة إلى المتجر، وحتى تبدأ في رحلة الكشف عن اللعبة بالإصدار الأخير لها، انتقل إلى شريط البحث.

يتطلب منك إدخال اللعبة حتى تظهر لك الأيقونة الرسمية لها.

ومن ثم تظهر بعد ذلك أيقونة تحديث، والتي من خلالها سيتم تحميل الإصدار الأخير من لعبة ماين كرافت.

نصائح للاستمتاع بـ بتحديث لعبة ماين كرافت

توفر إدارة ماين كرافت إلى اللاعبين بعض النصائح التي يجب الاستماع إليها، للحصول على تجربة ممتعة عند تحميل الإصدار الأخير، وتلك النصائح متمثلة في الآتي: