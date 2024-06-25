“Congratulations النجــاح“ رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس yemenexam

متى موعد ظهور نتائج التاسع اليمن وهذا من الأسئلة التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث أن الجميع يعيش فترة مليئة بالقلق والتوتر وذلك بسبب تأخر ظهور النتائج، لهذا السبب صرحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنه من المقرر ظهور النتائج في الأسبوع الجاري، وسوف يتم رفعها على المواقع الإلكترونية كما يمكنكم أيضا الاستعلام عنها من خلال الخدمة الصوتية، وهذا ماسنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج التاسع اليمن

يمكن لجميع الطلاب في عموم اليمن الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن عقب ظهورها وهذا من خلال الاتصال على رقم 161 ومتابعة الخدمة الصوتية، أو من خلال إرسال رسالة نصية تحمل رقم جلوس الطالب على نفس الرقم.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

تعتبر مرحلة التاسع من المراحل التعليمية الهامة لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بإطلاق روابط إلكترونية تابعة لها والتي يمكن للطلاب من خلالها الاطلاع على نتائجهم وذلك من أجل تسهيل الأمور على الطلاب وهذا بمجرد تنفيذ عدة خطوات وهي: