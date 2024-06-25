التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024… وهذه الفئات المستحقة

يبحث عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، الذي تردد في عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة ليلاقى اهتمام وبحث ملايين من المواطنين من شتى أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه عدد من الأسر خلال الشهور الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024 ومن هي الفئات المستحقة.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، وتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في الفترة المقبلة.

وكان الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الوزارة لم تتلقى أي أخبار بشأن الزيادة المتداولة، وأنه لا يوجد أي قرار من قبل رئاسة الوزراء بشأن زيادة التموين أو إضافة زيادة جديدة، وأكد “المصيلحي” إلى أنه في حال إصدار قرار جديد سوف يتم الإعلان عنه رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة أو على القنوات الفضائية المتخصصة.

من هي الفئات الأولى بالرعاية

كما أشار “المصيلحي” إلى أنه في حال إضافة أي زيادة في بطاقات التموين سوف تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم: