حملها الآن.. كيفية تنزيل ببجي موبايل تحديث 3.3 PUBG Mobile + طريقة شحن شدات ببجي بالأيدي ID

لجميع محبي الألعاب الإلكترونية عليكم بمعرفة كيفية تنزيل ببجي موبايل، حتى يتمكن كل منكم من تحميل أفضل الألعاب الإلكترونية المتوفرة في الفترة الحالية على منصات الألعاب المختلفة، وتلك اللعبة متوفرة على منصات التحميل منذ عدة سنوات ماضية، وحتى الان ما زالت تحظى اللعبة بنفس الشهرة، وذلك يعود إلى المميزات العديدة والتطورات التي تسعى اللعبة إلى توفيرها بشكل دائم إلى المستخدمين.

كيفية تنزيل ببجي موبايل تحديث 3.3

من خلال معرفة كيفية تنزيل ببجي موبايل، فإن اللاعب بإمكانه استقبال اللعبة على الهاتف في أقرب وقت لبدء الرحلة الممتعة التي تقدمها اللعبة إلى جميع المستخدمين، وحتى تبدأ في تنزيلها عليك بتنفيذ الآتي:

الخطوة الأولى هي الولوج إلى متجر التطبيقات الذي يمكّن الجميع من تحميل أي تطبيق في أي وقت.

للعثور على لعبة ببجي ابدأ في البحث عنها مع الضغط على أيقونة بحث.

تظهر لك الأيقونة الخاصة بلعبة ببجي في أول قائمة التطبيقات، يجب الضغط عليها حتى تنتقل إلى الصفحة التالية.

في الصفحة التالية تتوفر أيقونة التحميل التي يتم الضغط عليها للبدء في تثبيتها على الهاتف.

بعد أن يتم تحميل اللعبة عليك بتشغيلها حتى يتم تحميل الملف الخاص بها الذي يستغرق عدة دقائق قليلة، ومن بعدها يمكنك إنشاء حساب وبدء إحدى المباريات.

خطوات شحن شدات ببجي من موقع اللعبة

بعد انتهاء تحميل اللعبة وبدء المباريات بداخلها يكتشف اللاعب أنه بحاجة إلى العديد من العناصر التي تساعده في الانتقال إلى المستويات القادمة، وتحقيق إنجازات للتساوي مع اللاعبين المحترفين في ببجي، وحتى يتم ذلك من الضروري الحصول على الجواهر التي يتم شحنها من خلال تنفيذ عدة إجراءات هي كالتالي: