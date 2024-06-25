كل ما يخص تحديث واتس اب عمر العنابي “ 2024 OBWhatsApp اخر اصدار الأكثر أماناً“ (ميزات مميزة) وعيوب التطبيق

يعتبر واتساب عمر العنابي أحد نسخ الواتساب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من وجوده منذ فترة قصيرة إلا أنه قام ملايين المستخدمين بتحميله وهذا لما يقدمه التطبيق من مزايا عديدة وغير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أنه من التطبيقات الغير آمنة وهذا لأنه يتم تحميله من خارج متجر التطبيقات، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب عمر العنابي

يقدم واتساب عمر العنابي مجموعة من المزايا التي تجعلك تقوم بتحميله ومن أبرز تلك المزايا:

يمتلك واجهة سهلة الاستخدام.

يمكنك من خلاله الحصول على حالات أصدقائك وهذا بمجرد أن تقوم بتحميلها بشكل مباشر.

تستطيع من خلاله إرسال رسالة لما يقارب خمسمائه شخص في وقت واحد وهذا بدلا من 256 شخص.

يوجد به ميزة الرسائل المؤقتة والتي تختفي بعد مرور الوقت الذي تقوم بتحديده.

ويمكنك من خلال إنشاء مكالمة فيديو جماعية تضم حتى 8 أشخاص بدلا من أربع أشخاص فقط.

يوفر ميزة مشاهدة الحالات والرسائل المحذوفة.

يمكنك إلغاء مشاهدة الحالات والرسائل أيضا.

يمتلك عدد لا حصر له من الثيمات.

يوفر ميزة تغيير أيقونة التطبيق.

يمكنك إلغاء جاري الكتابة.

يجعلك تقوم بمشاركة الملفات الكبيرة بكل سهولة.

يمكنك إنشاء رمز سري على المحادثات السرية.

يوجد به أيقونة وضع الطيران والتي تجعلك تقوم بفصل الإنترنت عن تطبيق الواتساب فقط

تحميل واتساب عمر العنابي

يجب العلم أنه يتم تحميل التطبيق من خلال متصفح الويب وهذا يجعله غير آمن على الأجهزة لذلك عند التحميل يجب الحرص على استخدام متصفح آمن ويجب أيضا تحميل برنامج مضاد للفيروسات وذلك حتى لا يتم نقل أي فيروسات لجهازك.