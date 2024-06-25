لينك مباشر.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عبر نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf العراق لأنها ضمن المراحل الهامة جداً والتي يحتاج أن يحقق فيها الطلاب درجات عالية من النجاح، وتعد نتائج الثالث المتوسط هي الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور وهي مصدر اهتمامات الجميع في الشوارع وعبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك يبحث الطلاب ليلاً ونهار منذ انتهاء الامتحانات يوم الاربعاء 5 من يونيو 2024 عن موعد ظهورها،

وهل فترة التصحيح تستغرق شهر كامل أو أقل من ذلك، موضوع النتائج ضمن الموضوعات الرائجة في العراق ومختلف الدول، وهذا لأن الامتحانات النهائية الدور الاول تنطلق بدايةً من شهر يونيو وتستمر حتى نهاية يوليو حسب كل مرحلة دراسية، اليوم يمكنكم الإطلاع على المزيد حول موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf العراق من خلال موقعنا البديل ابقوا معنا.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf العراق

يستخرج الطلاب نتائجهم بشكل إلكتروني منذ عدة سنوات وفقاً للمنظومة التعليمية المطورة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية تحت رئاسة إبراهيم نامس الجبوري، على أن ترفع نتائج الثالث المتوسط على الموقع المخصص بعد أيام قليلة من خلال اتباع الخطوات التالية:.

القيام بالدخول عبر موقعنا نتائجنا المخصص بنتائج الامتحانات بالعراق. ثم إختيار نتائج الثالث المتوسط 2024 حدد محافظتك من القائمة الموجودة أمامك. الضغط على أيقونة تنزيل. ثم عرض وتظهر الكشوفات حسب المحافظة التابع لك.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

أخيراً وبعد فترة من الترقب والانتظار كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعموم المحافظات، وبعد عدة أيام من المقرر أن يعتمد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم نتائج الطلاب والتي ترفع في نفسي اليوم عبر موقع نتائجنا الوزاري أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم والرقم الامتحاني.