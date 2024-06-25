الحلقة الأولى season 6.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد العرض الأول لمشاهدة أقوى الأحداث التاريخية

مسلسل المؤسس عثمان ضمن قائمة أكثر المسلسلات تحقيقا لنسب مشاهدة عالية في تركيا، وهو مسلسل تاريخي يسرد قصة حياة عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت الكثير من دول العالم لسنوات طويلة، وقد جذب المسلسل ملايين المشاهدين أيضا من الوطن العربي الذين تابعوا المسلسل بشغف وحماس على مدار خمس مواسم متتالية منذ عرض الحلقة الاولى منه في شهر نوفمبر 2019، وتفاجيء هؤلاء بتوقف المسلسل عند الحلقة 164 وعدم عرض حلقة جديدة الاسبوع الماضي، وسنوضح لكم في هذا المقال حقيقة وجود جزء سادس من المسلسل وموعد عرض الحلقات الجديدة.

موعد الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان

بعد عدم عرض الحلقة رقم 165 من مسلسل المؤسس عثمان وصدمة الجمهور المتابع للمسلسل جاء اعلان قناة atv الذي وضح أن الحلقة 164 كانت الاخيرة من الموسم الخامس وأنه لا يوجد حلقات جديدة في الفترة الحالية، ولكن شركة الانتاج بوزداغ فيلم قررت عمل جزء سادس من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه ومن المرجح أن يبدأ تصويره وعرضه مع بداية الموسم الجديد في تركيا والمقرر له شهر سبتمبر المقبل، مسلسل المؤسس عثمان من بطولة النجم المحبوب بوراك اوزجيفيت الذي يؤدي دور عثمان الابن الثالث والاصغر لارطغرل والذي يمشي على خطى ابيه ويسعى بكل قوة وشجاعة الى النهوض بالدولة ورفع شأنها ويخوض في سبيل ذلك معارك وصراعات مع أطراف عدة أبرزهم المغول والتتار والصليبيين بالإضافة الى أبناء قبيلته الكارهين له ويحاولون الايقاع به.

كيفية مشاهدة الموسم السادس المؤسس عثمان

محبي مسلسل المؤسس عثمان يمكنهم متابعة الجزء السادس منه وقت عرضه وذلك عبر المواقع التي تقوم بعرض الحلقات مترجمة فور بثها مثل فيديو لاروزا وديلي موشن وغيرهم، كما يمكنهم مشاهدته على شاشة الفجر الفضائية التي تعرض حصريا حلقة كل خميس في تمام العاشرة مساء.