“هسه استعلم وسدد المخالفات” الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 في العراق

تسعي الحكومة العراقية لتطبيق التحول الرقمي بخطوات جدية من خلال إطلاق منصة غرامات المرور العامة، حيث توفر هذه المنصة خدمات عديدة للمواطنين ومنها معرفة المخالفات المرورية لتوفير الوقت والجهد وتسهيل حركة المرور في المحافظات، حيث يمكن للمواطن الاستعلام بالرقم الألماني الكترونيا على المنصة لمعرفة قيمة غرامات المرور، ونقدم اليكم طريقة الاستعلام عنها خلال سطور هذا المقال.

قيمة غرامات المرور العامة

توفر الخدمات الإلكترونية الخاصة بغرامات المرور عبر الرقم الألماني على المواطنين والحكومة، حيث تحافظ على وقت المواطنين وكذلك الموظفين بالجهات الحكومية وتحسين من كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للأفراد، وننشر لكم بعض من قيمة المخالفات المرورية بالعراق 2024 كما يلي:

2500 دينار عراقي لعدم ارتداء حزام الأمان أثناء قيادة السيارة.

1000 دينار عراقي لتناول الكحول خلال القيادة.

5000 دينار عراقي في حالة عدم الالتزام بقواعد المرور.

وتختلف أنواع المخالفات المرورية بالعراق ومنها قيادة المركبة في أماكن يحظر فيها دخول السيارات، وكذلك استخدام الهاتف أثناء القيادة أو استعمال لوحة مكتوبة بشكل غير واضح، إلى جانب إيقاف السيارات بأماكن تقاطع الشوارع أو السير في شوارع فرعية دون الانتباه إلى الطريق، ويتم احتساب غرامات مالية كبيرة على تلك المخالفات.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة العراق 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة، واطلقت الحكومة منصة مخصصة لذلك للتسهيل على المواطنين، واليكم الخطوات كما يلي:

الدخول على منصة أور الإلكترونية. تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الغرامة. تسجيل رقم السيارة ثم تحديد خانة عرض. سوف تظهر أمامك المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة.

خطوات دفع غرامة المرور العامة 2024

تقدم المنصة أيضا خدمة دفع قيمة غرامات المرور العامة والتي يجب على المواطن سدادها حتى لا تتراكم عليه، ويكون ذلك من خلال خطوات بسيطة كما يلي: