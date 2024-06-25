هل أسمك ظهر في الوجبة السابعة؟..لينك تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المقبولين بالرعاية الاجتماعية حيث يمكن استخدام تلك الطريقة في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية

يرغب جميع المتقدمين لطلب دعم الرعاية الاجتماعية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على الدعم لذلك إليكم جميع الشروط فيما يلي بكل التفاصيل المتاحة في العراق:

يجب توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي ربما يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام للرجال فقط لا غير.

يشترط أن يكون العمر المناسب للتقديم من 15 إلى 55 عام للنساء لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

يفضل توفير دخل شهري لا يزيد عن الحد المسموح بيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق.

كذلك يجب توفير عدد أفراد الأسرة الذي يبدأ من أربعة أشخاص.

ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية