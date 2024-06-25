“فرحة النجاح” استلم نتائج الصف التاسع بسهولة عبر موقع وزارة التربية اليمنية في ثواني

يعيش الطلاب حالة من القلق الناجم عن انتظار نتائج التاسع وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات و انتظارهم بفارغ الصبر ظهور الدرجات، هذا وقد نوهت وزارة التربية باليمن أنه تم الانتهاء من تصحيح غالبية أوراق الطلاب ولم يتبق سوى ساعات وتظهر النتائج، وبذلك جاءت تصريحات الوزارة مطمئنة للجميع كما أزالت التوتر الذي سيطر على الطلاب وآبائهم كما كشفت عن أن المراجعات التي تتم على قدم وساق وعمليات التصحيح ما زالت مستمرة وقد أوشكت على الانتهاء بعد ذلك سيتم رفعها فورًا على موقع الوزارة.

نتائج الصف التاسع اليمني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج من المقرر لها أن تتوفر بعد انتهاء المراجعات و تصحيح أوراق الإجابات ومن هذا المنطلق سيتم اعتماد النتائج والإعلان عنها للاطلاع عليها من موقع الوزارة الرسمي، هذا ومن المقرر أن النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الخطوات المعلنة من قبل الوزارة في الفترة الماضية.

نتائج التاسع في اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس

فور اعتماد وزارة التربية درجات الطلاب والكشف عنها يتم الاستعلام بسهولة من خلال بعض الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت.

حدد على إدارة الاختبارات العامة.

بعد ذلك توجه الى تبويب نتائج الامتحانات.

بإمكانك الآن التحديد على نتائج الصف التاسع.

أخيرًا أضف البيانات التي تخص الطالب بدقة حتى ينجح الاستعلام.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024

حتى هذه اللحظة لم تكشف الوزارة عن نتائج الطلاب وذلك لأن الأوراق ما زالت قيد التدقيق ورصد الدرجات، إلا أنها نوهت عن ظهورها في وقت قريب جدًا حيث يتم الإعلان عنها ورفعها على الموقع ومن ثم يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بالخطوات التالية: