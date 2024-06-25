ظهرت رسمياً.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة قطر 2024، ينتظر الطلبة والطالبات الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بقطر على أحر من الجمر، مما يزداد شعور الطلاب التوتر والقلق كلما اقترب موعد اعتمادها بشكل رسمي، لقد كشفت وزارة التربية والتعليم القطرية عن موعد اعتماد نتائج الطلاب بجميع المحافظات، وأكدت في إحدى التصريحات بأن نسب النجاح للعام الدراسي الجاري مرتفعة وتدخل السعادة والفرحة الكبيرة على قلوب الكثير من الأسر،

يحصد الطلاب في هذه المرحلة مجهوده في السنوات الدراسية الماضية، ويبدأ الطالب أن يخطط لمستقبله الجامعي من الآن ويضع الطلاب أحلامهم أمام أعينهم لتحقيق أهدافهم التي بذلوا كل الجهد من مذاكرة وسهر واجتهاد للوصول إليها، مما أكدت التعليم بأنها شددت على فريق الكنترول في عملية التصحيح لعدم حدوث أي أخطاء، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم نتائج الثانوية العامة قطر 2024.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024

باقي خطوة واحدة على تحقيق أحلام طلاب الثانوية العامة بعد الحصول على النتائج، وهذا لأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تم الأنتهاء منها بشكل كامل منذ عدة ساعات ماضية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم القطرية أن عملية اعتماد نتائج النتائج للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 تتم اليوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو 2024 بعد ساعات قليلة في تمام الساعة 2 ظهراً، وبعد انتهاء اعتماد النتائج يتم الإعلان عن نسبة النجاح وتبدأ كل محافظة في الكشف عن نتائجها، على أن ترفع بشكل إلكتروني الموقع الإلكتروني التي خصصته الوزارة لتسهيل الأمور على الطلاب.

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