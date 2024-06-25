أضغط هنا.. إليك خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء

الكثير من الطلاب باليمن يريدون الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء بالاسم وبرقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، وهذا بعد انتهاء الامتحانات بمدة شهر ونصف تقريباً، ولا تزال عمليات التصحيح قيد التنفيذ، وسوف نتعرف في السطور التالية على الرابط الرسمي وكيفية الحصول عليها.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج التاسع في اليمن لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات من هنا.

الضغط على أيقونة “النتائج”.

اختيار “التاسع”.

تحديد العام الدراسي 2023/2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

الضغط على “البحث عن النتيجة”.

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج التاسع في اليمن خلال الساعات القادمة من هذا الأسبوع، وسيتم الاعتماد على الروابط المذكورة أعلاه للاستعلام عن النتائج.

شهدت محركات البحث على جوجل ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات حول كيفية الحصول على نتائج الامتحانات في اليمن، وخاصة نتائج امتحانات وزارة التربية والتعليم في صنعاء لعام 2024، تعتبر هذه المرحلة مهمة لأنها تهيئ الطلاب لدخول مرحلة الثانوية العامة، ويفضل العديد من أولياء الأمور معرفة مستوى أداء أبنائهم في الاختبارات.