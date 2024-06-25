اضافات ومميزات لا تتخيلها.. خطوات تحديث واتساب الذهبي وأهم مميزاته مقارنة بالواتساب العادي

الواتساب الذهبي هو تطبيق الدردشة المفضلة عند ملايين المستخدمين الذين يبحثون عن مزيد من الخصوصية وعن إمكانيات ومميزات غير محدودة وبالتالي الاستمتاع بتجربة دردشة مميزة ومختلفة تماما عن الموجودة بتطبيق واتساب الاصلي، ويشهد هذا التطبيق اقبال كبير من أصحاب الاعمال الذين يستخدمون التطبيق بكثرة ويتعاملون مع الكثير من العملاء والزبائن الذين لا يعرفونهم بشكل شخصي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل الواتساب الذهبي وأهم مميزاته.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

الواتساب الذهبي يمكن تحميله على الهاتف بسهولة تامة إذا توافرت متطلبات النظام من مساحة لا تقل عن 57 ميجا بايت ونظام اندرويد 4 على الاقل، وبالتالي تثبيت التطبيق على الجهازك والتمتع بمميزاته الهائلة، ويفضل أن تحتفظ بنسخة احتياطية من دردشاتك على تطبيق واتساب قبل تنزيل واتساب الذهبي حتى لا تفقد معلوماتك، وفيما يلي طريقة التحميل بالخطوات :

فتح متصفح جوجل أو اي متصفح انترنت اخر والبحث عن تطبيق واتساب الذهبي.

الدخول الى موقع موثوق من المواقع الظاهرة في نتائج البحث والضغط على رابط التحميل.

سيتم تنزيل ملف APK الخاص بالتطبيق لتقوم بتثبيته من خلال اتباع خطوات بسيطة.

ولنجاح عملية التثبيت ادخل الى اعدادات الهاتف وقم بتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

بعد تثبيت التطبيق افتحه وقم بإنشاء الحساب الشخصي وذلك عبر ادخال رقم الهاتف لاستقبال رمز التحقق.

مميزات واتساب الذهبي

يتمتع تطبيق واتساب الذهبي بالعديد من المميزات أبرزها :