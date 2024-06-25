رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن جميع المحافظات عبر موقع الاختبارات yemenexam

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن ، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم اليمنية تيسيراً على الكثير من الطلاب وتجنب الإزدحام والتكدس في المدارس، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في الكشوفات التي سوف يتم الإعلان عنها في المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمنجميع المحافظات ….

موعد الإعلان عن نتائج التاسع 2024 اليمن

حيث أعلنت وزارة التعليم اليمنية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الامتحانات انتهت دون وقوع أي مشاكل، وأكد الطلاب أن أسئلة الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط وعلى الفور أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس ، وأكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة لتتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وأن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن

وأعلنت وزارة التعليم اليمنية أنه يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 جميع المحاظات من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع الإدارة العامة للإختبارات.

ثم اضغط على “نتائج الامتحانات”.

بعد ذلك اضغط على الصف التاسع .

ادخل البيانات المطلوبة .

تأكد من ادخال البيانات صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

كما يمكن للطلاب أيضاً الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 من خلال ارسال ريالة نصية مسجل بها رقم الجلوس على رقم 161 وسوف يتم الرد بنتيجة الطالب على الفور،