“ألف مبرووك النتيجة ظهرت”.. نتائج الصف التاسع في اليمن وصنعاء وعدن 2024 اعرف درجاتك الان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“ألف مبرووك النتيجة ظهرت”.. نتائج الصف التاسع في اليمن وصنعاء وعدن 2024 اعرف درجاتك الان

زادت محركات البحث بشكل مكثف حول نتائج الصف التاسع في اليمن وصنعاء ومختلف المحافظات اليمنية، التي ينتظرها الكثير من الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، لتبذل وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي، قصارى جهدها لكي يتم العمل على إعلان نتائج الصف التاسع، لمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، ويمكنك الإستعلام عنها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الحصول على نتائج الصف التاسع في اليمن

أما عن الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي تقوم بالإستعلام عن نتائج الصف التاسع داخل دولة اليمن بكافة محافظتها، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الإنترنت.
  • بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.
  • مع النقر على زر “أنا لست روبوت”.
  • ثم يتم العمل على تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • لتقوم بالتعرف على النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

التعرف على نتائج التاسع في اليمن

وهناك طريقة أخرى لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف التاسع داخل دولة اليمن، وفقًا للخطوات الأتيه:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للإختبارات.
  • ثم يتم تسجيل الدخول للصفحة التي بعد ذلك.
  • القيام بإدخال اسم الطالب وكلمة المرور بعد ذلك.
  • الضغط على أيقونة “بحث”.
  • ليتم عرض تفاصيل نتائج الصف التاسع في اليمن.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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