هل أنت منهم؟ رابط مباشر لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة!

يتساءل العديد من المواطنين داخل دولة العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن بدء العمل لأجل الإعلان بصورة سريعة عن أسماء الأشخاص الذين تم شملهم في الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، كما أوضحت أن هذه العملية تحتاج إلى وقت وتقسيم للكثير من الجهات، كما أن العديد من المواطنين قاموا بالتقديم في هذا البرنامج، وسوف يتم الإعلان عن النتائج بصورة إلكترونية فور الانتهاء منها، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم جميع ما ورد في صدد هذا الموضوع.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

إن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية قد قامت بالتصريح عن قيامها بتجهيز القوائم التي تشمل أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 في الوجبة السابعة، حيث أن الوزارة وضحت أن الأشخاص المتقدمين للحصول على هذا الدعم قد ازداد عددهم ليزيد عن 300 ألف مواطن عراقي، كذلك فإن الوزارة عملت على فرز جميع الطلبات وأيضًا تحققت من تحديد الأشخاص المستفيدين فعليًا، وتم ذلك وفقًا للشروط الموضوعة والمحددة من قبل الوزارة.

والجدير بالذكر أنه يشترط أن لا يزيد عمر الشخص المتقدم من الرجال عن 60 عام، بينما السيدات ينبغي أن لا تكون أعمارهن أكثر من 55 عام، كذلك فقد أوضحت الوزارة وجوب عدم تسجيل الشخص المستفيد بصورة مسبقة في أي من الخدمات التي تكون تابعة إلى وزارة الضمان الاجتماعي، كما اشترطت أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد أسرة الشخص المتقدم هو 4 أفراد.

طريقة الاستعلام عن أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة مظلتي التي يمكن لجميع الأشخاص استخدامها في إتمام عملية الاستعلام، حيث تسهل المنصة الكثير على المواطنين، وسوف نوضح خطوات الاستعلام فيما يلي: