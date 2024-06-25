تـــابــع الحلقة الأولى salah eddine الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين العرض الأول حصريا وشوف أفضل الأحداث التاريخية الاسلامية

يرغب العديد من المتابعين من مختلف الدول العربية في التعرف على تفاصيل الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم السابق تدور قصة المسلسل حول الدولة الأيوبية والجهود التي بذلتها من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين، كما أن المسلسل يوضح أيضا الجهود التي بذلها القائد صلاح الدين وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين

شهد الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين المعارك والصراعات التي واجهها القائد صلاح الدين وهذا من أجل تحرير بيت المقدس من يد الصليبيين وسوف ينجح في هذا، من المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني في خلال شهر أغسطس القادم والذي سوف يكمل سلسلة الحروب التي خاضها صلاح الدين ويجب العلم أن صلاح الدين اتسم بالشجاعة والقوة في الحروب، والذكاء في قيادة الجيوش.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

قامت عدة قنوات بعرض الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين والتي من المقرر أن تقوم بعرض الموسم الثاني أيضا ومنها

قناة الفجر الجزائرية

وهي تقوم بعرض المسلسل باللغة العربية ويمكنك استقبالها بشكل مجاني من خلال القمر نايل سات وهذا باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة آي تي في على القمر الصناعي نايل سات

وهي تعمل على بث المسلسل باللغة التركية:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي