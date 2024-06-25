رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط pdf الدور الأول 2024 شامل محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط pdf الدور الأول 2024 شامل محافظات العراق
نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

في غضون ساعات قليلة قادمة سيتم نشر كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، حيث إن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج، مما يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية لمئات الطلاب داخل دولة العراق، ويمكنك الإستعلام عن النتائج، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الإنتقال لموقع وزارة التربية في بداية الأمر.
  • بعد ذلك يتم العمل على تسجيل الدخول.
  • بحيث تتمكن من تحديد مرحلة “الثالث متوسط”.
  • على أن تقوم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.
  • اختيار المحافظة فيما بعد.
  • مع النقر على زر “بحث”.
  • وفي نهاية الأمر ستتمكن من تنزيل كشوفات الثالث متوسط الدور الأول.

مراحل عرض نتائج كشوفات الثالث المتوسط دور أول

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول تمر بعدة مراحل مختلفة من بينها العمل على تصحيح امتحانات الصف الثالث، ثم تأتي المرحلة التي بعد ذلك وهي رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، ليتم رفع الكشوفات في هيئة صيغة ملفات PDF، يمكنك من خلالها التعرف على النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

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الكاتب: مصطفى شاهين

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