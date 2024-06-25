“الحلقات الأولى حصرية“ موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم ومدبلج

يتساءل عدد كبير من المشاهدين حول موعد عرض الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان وهو من المسلسلات التي حققت نجاح كبير حيث أنه انتهى الموسم الخامس في الأيام القليلة السابقة وعلى الرغم من هذا لم يمل المتابعين ومازالوا يبحثوا حول موعد نزول الموسم السادس وهذا لما يقدمه المسلسل من أحداث تاريخية وهذا في إطار شيق ويجذب انتباه المشاهد، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان

بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة سوف يتم إطلاق الموسم السادس من المسلسل وهذا جعل الجميع يتساءل حول موعد عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان وهل سوف يشهد الموسم الجديد شخصيات جديدة وبناء على هذا قامت بعض المصادر الإخبارية بالرد عن أنه تم البدء في تصوير الموسم الجديد بالفعل وسوف يتم عرضه في شهر أغسطس التالي، كما أكدت أيضا على عدم وجود أي شخصيات جديدة في هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يجب العلم أنه يوجد العديد من القنوات التي حصلت على حقوق نشر المسلسل، وجميع القنوات يتم استقبالها بشكل مجاني وهي:

قناة الفجر الجزائرية

يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان بمجرد تنزيل قناة الفجر وهذا من خلال التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة اليرموك

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة آي تي في التركية