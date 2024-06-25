رسميا .. طريقة استخراج علامات الطلاب اوبن ايمس 2024 بالخطوات

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح كيفية التسجيل في نظام اوبن إيمس الإلكترونية لاستخراج علامات الطلاب، بهدف تقديم كافة الخدمات اللازمة للنظام التعليمي بشكل شامل، والتي تشمل الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، في الفترة الأخيرة، كثر البحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بعد انتهاء الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية. وفي هذا السياق، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا

استخراج علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس

يمكن استخراج علامات الطلاب اوبن ايمس بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أوبن إيمس.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لهما.

من ثم يتم الدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

ثم يتم إدخال رقم مقعد الطالب الذي ترغب في الاطلاع على نتائجه.

ثم الضغط على زر إظهار النتيجة.

بعد ذلك، سوف تظهر نافذة جديدة تعرض علامات الطلاب بالتفصيل .

ماهى خدمات منصة اوبن ايمس 2024 الأردن

تعمل منصة اوبن إيمس على تقديم نتائج جميع المراحل الدراسية، سواء كانت ابتدائية، إعدادية، أو ثانوية، كما تتيح أيضًا الاستعلام عن مواعيد إصدار الكتب الدراسية وخدمة نماذج الامتحانات لجميع المراحل، مما يسمح للطلاب بالتعود على الامتحانات بشكل جيد للتدريب على شكل الامتحانات ونوعية الأسئلة.

وبفضل هذه الخدمات، أصبحت منصة “إيمس” تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل واسع مؤخرًا، خصوصًا بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومرحلة التصحيح والمراجعة، حيث سيتم رفع جميع النتائج على المنصة الإلكترونية الرسمية.