زيادة التموين 100 جنيه لشهر يوليو 2024 ما الحقيقة!! + هـذا نصيب الفرد من الزيت والسكر لهذا الشهر

انتشرت الكثير من الأنباء حول زيادة التموين 100 جنيه للفرد على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مع بداية شهر يوليو المقبل وبداية السنة المالية الجديدة، حيث تداوله الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية دون التأكد من صحته، حيث تبدأ وزارة التموين خلال أيام صرف الدعم التمويني على البطاقات مع مطلع شهر يوليو في منافذ التموين بجميع المحافظات، ونستعرض معكم أسعار السلع التموينية خلال سطور هذا التقرير فتابعوا معنا.

حقيقة زيادة التموين 100 جنيه

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قد صرح بوقت سابق أن الوزارة لم تصدر قرار رسمي بزيادة قيمة الدعم على البطاقات التموينية، وأن حصة المواطن ستظل كما هي حيث يحصل كل مواطن على الدعم بقيمة 50 جنيها، وأكد الوزير أنه لم يتم اتخاذ قرارت جديدة حول زيادة الدعم وفي حال ذلك سيتم الاعلان عنه بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارء، وشدد على ضرورة تأكد المواطن من الأخبار عبر المصادر الحكومية الرسمية دون الانسياق وراء الشائعات، وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا عن رفع سعر الخبز المدعم بهدف ترشيد الاستهلاك وحصول المستحقين فقط للدعم.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

خاطبت وزارة التموين مديريات التموين في عدد من المحافظات بتطبيق منظومة صرف السلع الجديدة، حيث يتم ذلك إلكترونيًا عبر الربط بين منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون، حيث يحصل أصحاب المنافذ على كميات محددة من السلع الأساسية بناء على مبلغ التأمين المودع لكل منفذ، وحددت الوزارة نصيب الفرد من السلع الأساسية كما يلي:

صرف زجاجة زيت خليط 800 مللي الفرد الواحد وبحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الواحدة.

صرف كيس سكر وزن كيلو جرام للفرد وبحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

أسعار السلع التموينية شهر يوليو 2024

نفت وزارة التموين ما تردد حول زيادة التموين 100 جنيه وأن حصة المواطن كما هي من الدعم، ونشرت قائمة لأسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 والتي تضم 32 سلعة كما يلي: