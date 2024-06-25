الاردب بكام.. سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في الاسواق

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، بشكل يومي ترتفع عملية البحث عن سعر الأرز الشعير والذي يعتمد عليه الكثير من الناس كمصدر دخل إضافة، حيث يتعاقد بعض التجار الصغيرة مع المزارعين للحصول على أطنن من الأرز الشعير والاستفادة ببيعه بسعر أعلى بعد أن يتم إزالة القشور وتعبئته ليصبح الأرز المعبأ وبيعه في الأسواق للمستهلك، هناك نوعين من الأرز الشعير الأول الحبة العريضة والتي تسجل سعر أعلى وتكون نسبة الكسر فيها أقل تصل 3%

والنوع الثاني الأرز الحبة الرفيعة والذي يقل في السعر عن الحبة العريضة، ونسب الكسر فيه تصل 5%، وتلك النوعان يوجد عليهم عرض وطلب دائم، الأرز من أصناف الحبوب الأساسية التي لها قيمة كبيرة ودائماً المواطن بحاجة إليها بشكل يومي، ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

كشفت العديد من المصادر الرسمية بأن لا صحة لما يتداوله حول رفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وأن الأسعار مستقرة اليوم بشكل واضح وملحوظ للغاية، على أن تأتي أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة كسر 3% بسعر 16 الف جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة كسر 5% 15 الف جنيه.

وسجل سعر طن الأرز المصري الحبة العريضة 25 ألف جنيه.

ووصل سعر طن الأرز المصري الأبيض الحبة الرفيعة 23 ألف جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق والمحلات

تواجه الدولة خلال هذه الفترة حالة اقتصادية صعبة ورغم ذلك تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين وعدم رفع أسعار السلع مرة أخرى نظراً لظروف المواطنين الصعبة، الأرز سلع أساسية تتوفر في الأسواق خلال هذه الفترة بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحاول الحكومة أن توفر الأرز في المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين بأسعار أقل من السوق 25%، وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية وبطاقة التموين 20 جنيه، وسعر الأرز في المحالات والهايبر ماركت بسعر يتراوح ما بين 28 وحتى 25 جنيه حسب نوع الحبة.