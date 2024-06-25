شوف اسمك.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf بغداد ونينوي وكربلاء وكل المحافظات

أشار العديد من الطلاب إلى ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf بغداد ونينوي وكربلاء وكل المحافظات، لكن بعد الرجوع إلى موقع وزارة التعليم، فإنه تم اكتشاف أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكن بعض المسؤولين قاموا بالتأكيد على قرب ظهورها، والتي تحتاج إلى أيام قليلة جدا، حتى يتم توفيرها على مواقع الوزارة الإلكترونية، والتي تتيح وتقدم النتائج إلى جميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية.

نتيجة الثالث المتوسط

أوضحت وزارة التعليم أن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf بغداد ونينوي وكربلاء وكل المحافظات سيتم طرحها بعدة طرق مختلفة، من ضمنها هي الطريقة الإلكترونية والطريقة الورقية، حيث تعد الطريقة الإلكترونية متوفرة عبر أكثر من موقع إلكتروني، وهو موقع نتائجنا وموقع وزارة التعليم.

أما بالنسبة للطريقة الورقية فإنها تلزم على الطالب زيارة المدرسة التي ينتمي إليها، وينتقل إلى أحد المسؤولين للاستعلام عن النتيجة والحصول عليها، لكن يفضل الجميع الطريقة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد وخاصة في الأيام الحالية التي تتصف بالحرارة الشديدة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf

يتم توفير نتائج المتوسط الدور الأول إلى الطلاب عبر ملف pdf، ويحمل هذا الملف نتائج الطلاب في المحافظة الواحدة، حيث يتم تخصيص ملف لكل محافظة على الطالب تحميل الملف الخاص به، وحتى يصل إلى تلك الخطوة عليه بتنفيذ الآتي: