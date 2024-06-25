ماحدش هيقف في طريقك.. أجمد شفرات جاتا سان اندرياس الجديدة 2024 هتخليك كينج اللعبة!

يحتاج المستخدمين شفرات جاتا وذلك لإنجاز العديد من المهمات داخل اللعبة دون التعرض إلى الخسارة لأطول فترة في مختلف جولات اللعبة، وعليه فإن هذه الشفرات تساهم في تطوير أداء اللاعب حيث تمنحه قدرات كبيرة وأيضًا يمكنه استبدال الشفرات بالأسلحة الفتاكة التي تجعل لديه القدرة على امتلاك جميع أنواع الأسلحة ومن ثم تدمير الأعداء بسهولة.

شفرات جاتا سان اندرياس 2024

يتم استخدام شفرات جاتا للحصول على الأسلحة وجميع المهارات الأخرى التي تجعل اللاعب في حالة تطور مستمر، لذلك يمكن التحكم في الطقس أو تغيير السيارة وأيضًا يمكنه الهروب من الشركة او زيادة الصحة كل ذلك بفضل الشفرات التي يمكن الحصول عليها مجانًا، وفي النقاط التالية نوفر لكم قائمة متنوعة من الشفرات التي يحتاج إليها كل لاعب:

شفرة BAGUVIX لامتلاك صحة بلا حدود تمكنه من مطاردة الشرطة.

ايضًا يتم استخدام الشفرة HESOYAM لإصلاح الدروع والسيارات المكسورة نتيجة المطاردات.

شفرة BTCDBCB لتفعيل عضلات الجسم.

بالإضافة إلى شفرة LXGIWYL يحصل منها اللاعب على أسلحة بكفاءة عالية.

تفعيل الجسم البدين من خلال شفرة BTCDBCB.

شفرة ANOSEONGLASS لوضع الأدرينالين.

الوصول إلى مستوى محترف عن طريق تفعيل شفرة PROFESSIONAL KILLER.

الحصول على ذخائر بلا حدود بتفعيل شفرة FULLCLIP.

شفرة KANGAROO للقفز بطريقة خارقة.

استخدام النفاثة المندفعة بشفرة ROCKETMAN.

أهمية شفرات جاتا سان اندرياس 2024

تتنوع الفوائد التي يحصل عليها اللاعب من شفرة جاتا مما يجعله يتخطى العديد من المستويات في اللعبة بمهارة، لذلك ترجع أهمية الشفرات في الآتي: