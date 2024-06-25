“افرح يا عراقي بالزيادة”.. حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024 وزارة المالية تُعلن

في أشد الأوقات الاقتصادية، ينتظر العديد من المتقاعدين موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024، خاصة وأنها تأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، فضلاً عن أن بعض المتقاعدين يتساءلون حول ما إذا سيتم العمل على تبكير صرف الرواتب لهذا الشهر أم لا، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية، وفقًا لتوجيهات وزارة المالية العراقية.

حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون في موعده الرسمي دون أي تعديل بهذا الموعد، مع العلم أن جميع من يتداول أنباء حول تبكير صرف الرواتب لشهر يوليو لا أساس لها من الصحة، على أن يكون الصرف الموعد الرسمي، بحيث يتحصل عليه جميع المتقاعدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حول رواتب المتقاعدين في دولة العراق، فلابد من اتباع الأتي:-