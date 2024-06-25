“عودة سلطان الفتوحات” لا تفوتوا مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

بدأ العديد من المشاهدين في البحث عن مسلسل محمد الفاتح بعد انتهاء الجزء الأول منه والذي حقق نجاحًا مبهرًا وأيضًا ضجة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وجدير بالذكر أن المسلسل واحدًا من المسلسلات التاريخية من إنتاج تركي تم طرحه مؤخرًا كما أنه يعتبر من أبرز المسلسلات التي قام ببطولته الممثل أوغلو الذي يجسد شخصية القائد محمد الفاتح تلك الشخصية التاريخية التي خاضت العديد من الصراعات والحروب لفتح اسطنبول وغير ذلك من الفتوحات التاريخية.

مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح

يعتبر مسلسل محمد الفاتح من أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة حيث يعرض أحداث تاريخية واقعية لذلك تمكن من بناء شعبية كبيرة من خلال عرضه في الموسم الأول، حيث يتم عرض الحلقات أسبوعيًا على قناة TR TV1 التركية:

وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 08:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي تمام الساعة 09:00 م بتوقيت الإمارات المتحدة.

لذلك نوفر تردد قناة تي آر تي في 1 في النقاط التالية لمن يرغب في متابعة المسلسل من خلالها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يتم عرض المسلسل التركي التاريخي محمد الفاتح على الفجر الجزائرية اسبوعيًا في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث تأتي بيانات تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تنزيل تردد القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

عشاق الدراما التركية وبالأخص المسلسل التاريخي محمد الفاتح بإمكانهم ضبط التردد وتنزيله لديهم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: