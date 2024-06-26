“خليهم يتسلوا” ثبت تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات

قطاع كبير من الأمهات يبحثن عن تردد قناة توم وجيري والتي تعتبر أحد أشهر القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقوم ببث مغامرات القط والفأر والكثير من أفلام الكرتون التي يحبها الأطفال، وخلال وقت قصير استطاعت القناة أن تجذب المزيد من المتابعين حول العالم العربي نظرا لتنوع المحتوي الترفيهي الذي تقدمه بشكل حصري خاصة في عالم الكرتون، ولذلك نقدم اليكم تردد قناة توم وجيري وطريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري على النايل سآت

تقدم القناة يوميا مغامرات جديدة للقط والفأر دون تكرار للحلقات بالإضافة إلى أفلام الكرتون والبرامج المتنوعة التي تجمع بين الجانب التعليمي والترفيهي في آن واحد، وتحرص القناة دائما على تقديم محتوي آمن على الطفل ويناسب جميع الفئات العمرية ولذلك تعتبر هذه القناة خيار مثالي لإلهاء الأطفال، وتعمل القناة بشكل دوري على تحديث التردد للحفاظ على جودة الصوت والصورة وضمان استمرار المشاهدة دون تشويش، ونقدم اليكم تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سآت كما يلي:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي (H).

الجودة: HD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سآت

ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي العرب سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

نقدم اليكم طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري على مختلف الأقمار الصناعية وطريقة التثبيت على جهاز الاستقبال كما يلي: