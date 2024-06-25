اشترك في مسابقة الحلم عبر قناة MBC وأرسل SMS عبر الرقم المخصص لبلدك

مسابقة الحلم، من أكثر المسابقات التي تُحقق الفرص العمرية لجميع الأشخاص المتقدمين، فضلاً عن أن مسابقة الحلم تُمثل أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص المتقدمين، الراغبين في الحصول على الجوائز المالية الكُبرى بحيث تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أمكانية الإشتراك في المسابقة عبر إرسال رسائل نصية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

إجراءات الإشتراك في مسابقة الحلم

انطلق باب الإشتراك في مسابقة الحلم الشهرية والأسبوعية، التي يتراوح جوائزها من 5000 دولار أمريكي إلى 100 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن أن المسابقة تستقطب كافة الراغبين في الحصول على مثل هذه الجوائز المالية الكُبرى التي توفرها المسابقة أمام المتسابقين، بحيث يتحصلوا عليها عبر إرسال رسائل نصية على الأرقام المخصصة لذلك، بحيث يتم استقبال كافة الرسائل المرسلة والعمل على قبول المتسابقين عبر الأرقام الخاصة بكل بلد.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم؟

أما عن الأرقام المخصص لكافة الدول الراغبة بالاشتراك في مسابقة الحلم، والفوز بالجوائز المالية الكُبرى، فهي تتمثل في الأتي:-