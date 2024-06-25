الإعلان الأول.. مسلسل المتوحش الموسم 2 موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل المتوحش الموسم 2، بعد النجاح الذي حققه مسلسل المتوحش في الموسم الأول أصبح البحث الرائج خلال هذه الفترة موعد طرح الموسم الثاني من مسلسل المتوحش، انتهى الجزء الأول عند حدث في غاية الأهمية وهناك تساؤلات كثيرة حول معرفة أهم التفاصيل،

نال مسلسل المتوحش إعجاب الكبير والصغير وحقق أعلى نسب من المشاهدة وحصدت الشركة المنتجة إيرادات عالية بملايين الملايين، قدم المسلسل مجموعة من أهم النجوم والنجمات الذين اثبتوا تألقهم و استطاعتهم في تجسيد الشخصيات على أكمل وجه لكي يصل بتلك الصورة ويكون المسلسل الأفضل والأقرب للجمهور، خلال الفقرات التالية نستعرض لحضراتكم المزيد من التفاصيل حول مسلسل المتوحش الموسم 2 بالموعد والقنوات الناقلة.

مسلسل المتوحش الموسم 2

تم عرض مسلسل المتوحش لأول مرة في سبتمبر 2023 وحقق نجاح كبير وغير متوقع، تدور قصة المسلسل حول شخصية يامان على الذي تم خطفه عند 5 سنوات من قبل زوج أمه لكي ينتقم منه، يمر يامان بظروف صعبة ويتعرض للتعذيب ويجد نفسه في الشارع يعمل في لقمة القمامة من أجل كسب المال لكي يستطيع العيش وشراء الطعام، تعرف وقتها يامان على بعض الأطفال وأصبحوا أصدقاء ومثل الأخوات، تمر السنين ويكتشف يامان أن لديه عائلة وتشعر أمه بأنه أبناء وتبدأ رحلة الانتقام، وفي الحلقات الأخيرة من مسلسل المتوحش الموسم الأول يكتشف يامان ونسليهان وجميع الأخوة أن سرحان و شيبنام هم كانوا سبباً في خطفه وهو صغير،

وأن شيبنام كانت على علاقة غير شرعية مع سرحان وانجبت منه طفل وأثناء الولادة توفيت شيبنام، بعد يتولى يامان شأن هذا الطفل رغم ظلم سرحان له، قام سرحان بتسلل القصر واعطى الجميع منوم كي يستطيع خطف الطفل والهروب لكنه تجده نسليهان وتحاول منعه وتطلب المساعدة من يامن لكنه كان مغيب عن الوعي وغير متزن بسبب المنوم، وعندما يحاول يأمن أن يمنع سرحان يظهر شخص ويقوم بإطلاق النار عليه وينتهي الموسم عند ذلك، والجمهور في تساؤلات من الذي فعل ذلك وهذا ما يكشفه الموسم الثاني قريباً.

أبطال مسلسل المتوحش

هاليت أوزغور ساري.

سيماي بارلاس.

دولوناي سويسيرت .

يوردار أوكور.

تايانش أيايدين .

سيراي أوزكان.

نور فتاح أوغلو.

بيرتان أصلاني.

ألينا آل.

شيبنام حسن.

روجبين ايردن.

سيزر أريكة.

موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم الثاني

مسلسل المتوحش جاري تصويره الآن ولم يتم الكشف عن موعد طرح الموسم الثاني، لكن من المتوقع أن يتم طرحه في شهر سبتمبر المقبل 2024، يعرض مسلسل المتوحش على عدة قنوات قناة فوكس التركية وقناة أون تركي يوم الثلاثاء مكن كل أسبوع في الساعة 11 مساءً، كما يعرض المسلسل حلقات قصيرة من الأحد إلى الخميس على قناة mbc 1 الساعة 7 مساءً ويعرض مدبلج باللغة العربية عبر منصة شاهد vip.