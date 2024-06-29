احفظها pdf من موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2024 الدور الاول كل المحافظات .. ادخل موقع ملازمنا حالا

يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط، وتسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب بعد اقتراب الإعلان عن نتيجة الدور الأول، حيث كشفت وزارة التربية العراقية عن استمرار عمليات رصد ومراجعة الدرجات وسيتم نشرها فور الانتهاء منها عبر موقع نتائجنا لكل المحافظات في وقت واحد، ونقدم اليكم خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط.

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط

أدي طلاب الصف الثالث متوسط اختبارات الدور الأول في الفترة ما بين 21 مايو حتى 5 يونيو 2024، وبعدها بدأت على الفور عمليات تصحيح الأوراق والدفاتر الامتحانية والتي قاربت على الانتهاء وستكون متاحة في صورة PDF لجميع الطلاب قبل ظهورها رسميا بالمدارس عبر موقع نتائجنا، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط موقع نتائجنا. النقر على نتيجة الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024. تحديد المحافظة التابع لها الطالب والضغط على أيقونة تحميل الموجودة أمام كل منها. سيتم تنزيل كشوفات PDF على جهازك ويمكن البحث عن النتيجة باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

موعد إعلان نتيجة الثالث متوسط الدور الأول

أكدت العديد من المصادر أن الموعد المتوقع للإعلان عن النتيجة هو نهاية الأسبوع الجاري عبر موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية أحمد مكرم أن أعمال التصحيح مازالت قائمة حتي الآن في مراكز الكنترول داخل المحافظات، حيث نبهت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والشفافية في تصحيح الأوراق وخلال رصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه، وصرح بأن الوزارة تبذل المزيد من الجهود لإعلان النتيجة في نهاية الأسبوع الحالي عبر موقع نتائجنا، وتشير النسب الأولية إلى ارتفاع درجات الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة لذلك لاداعي للقلق والتوتر.