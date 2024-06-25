أدخل شوف اسمك.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق وأهم شروط الاستفادة من البرنامج

يبحث الكثير عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق، الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية تشير عادة إلى الدعم النهائي أو المساعدة الأخيرة التي يمكن تقديمها للأفراد أو الأسر المحتاجة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الاستعلام عن الوجبة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية للرعاية الاجتماعية.

الرجاء الضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم قم بإدخال اسمك كاملًا كما هو مسجل في النظام.

بعد ذلك حدد المحافظة التي تقيم فيها من القائمة المنسدلة.

ثم أدخل بياناتك الشخصية بدقة، بما في ذلك الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك اضغط على زر “استعلام”.

سيتم عرض قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية المتاحة لك.

ثم اختر اسمك من القائمة.

بعد ذلك انقر على “تحميل الكشوفات” للحصول على نسختك من الوثائق بصيغة PDF.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

إليكم شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية: