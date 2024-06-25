بطوط اخر شقاوة.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات أفلام كرتونية ورسوم متحركة وأغاني للأطفال

يعد تردد قناة بطوط الجديد 2024 الأكثر بحثاً على جوجل خلال هذه الفترة ويأتي هذا البحث لأن الطلاب تمكنوا من الحصول على العطلة المدرسية لنهاية السنة، وأصبح الكثير من الأطفال يجلسون في المنزل ويقضون فيه أطول وقت ممكن، لذلك يلجأ الآباء والأمهات إلى توفير الوسائل الترفيهية للطفل داخل المنزل كي يستمتع بوقت دون أن يشعر بالملل،

وتكون الخيار الأفضل هي قناة بطوط لما تحمله من مزايا وإمكانيات تجذب انتباه الأطفال، ويمكن للأباء والأمهات أن يقوموا بضبط إشارة قناة بطوط يدوياً على الجهاز بدون رسوم إشتراك، قناة بطوط انطلقت منذ أكثر من 10 سنوات ومازالت مكانتها عالية وسط مختلف القنوات، تقدم كل جديد من أغاني وأفلام كرتونية تحظى على إعجاب الأطفال، اليوم نتعرف عبر السطور التالية على تردد قناة بطوط الجديد 2024.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تقدم قناة بطوط محتوى مختلفة ومميز للغاية يجعلها في تقدم مستمر ولها مكانتها الخاصة، تعرض القناة مجموعة كبيرة من الأفلام الكرتونية المحببة لدى الكثير من الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم المتحركة والأغاني والأناشيد، ويأتي ترددها الجديد على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط قناة بطوط 2024 على الجهاز

تنزيل القناة على الجهاز أمر أصبح سهل وسريع للغاية وخاصةً حالة أن كانت هذه القناة مفتوحة وغير مشفرة، لذا كل ما عليكم اتباع الخطوات التالية بمنتهى الدقة:.