ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت لشهر يونيو 2024

أعلنت السلطات الكويتية عن تحديد مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو من عام 2024، وهي خطوة تحظى بأهمية كبرى لدى العديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الرواتب بشكل دوري، وقد قامت وزارة المالية بتعيين تواريخ منتظمة للصرف الشهري للمعاشات، وفيما يلي، سنقدم شرحا مفصلا لهذه الإجراءات وكذلك لجدول معاشات التقاعد في الكويت والطريقة المثلى للاستفسار عنها، استجابة للزيادة الملحوظة في الاهتمام بهذا الموضوع مؤخرا.

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت لعام 2024

أصدرت هيئة التقاعد الكويتية بيانا يفيد بأنها قد حددت بدقة التقويم الزمني لصرف رواتب المتقاعدين، سواء من القطاع المدني أو العسكري، لشهر يونيو لعام 2024، وقد تم الإعلان عن اليوم الخامس والعشرين من كل شهر كميعاد ثابت لهذه العملية، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قابل للتغيير في حالة مصادفته لأيام العطل الرسمية أو الإجازات الأسبوعية المعتادة في دولة الكويت، وبناء على التقويم الحالي، من المقرر أن يتم توزيع المعاشات التقاعدية لشهر يونيو في يوم الثلاثاء، الموافق للخامس والعشرين من الشهر نفسه للعام الجاري 2024.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين بالكويت لعام 2024

وفقا للقاونين الكويتية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون المعاشات، تم تحديد مقدار المعاش التقاعدي الذي يستحقه المتقاعدون بدقة، وذلك على النحو الآتي: