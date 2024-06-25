مفاجأة للمقبلين على الزواج انخفاض سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم عيار 21

في اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، شهد سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب المختلفة، تلك التطورات لها أهمية بالغة للمقبلين على الزواج في الأردن، كما يعتبر سعر الذهب في الأردن اليوم معلومة حيوية للمستثمرين في السوق، نظرًا لارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، وفي ظل تدهور الاقتصاد في العديد من الدول، لا يزال الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في الأردن أو في بقية الدول العربية.

سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم

شهد اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 انخفاض طفيف في أسعار الذهب في الأدن حيث سجل اليوم الأسعار التالية:

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 53.04 دينار بالعملة المحلية و74.81 دولار بالعملة الأمريكية.

كما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 48.62 دينار و68.57 دولار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فوصلت إلى 46.41 دينار و65.46 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 39.78 دينار و56.10 دولار.

في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 30.94 دينار و43.64 دولار.

أما سعر الذهب عيار 12 فوصل إلى 26.52 دينار و37.40 دولار.

هذه التحديثات تأتي في إطار استمرار تقلبات أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي نتيجة التقلبات الاقتصادية والسياسية الحالية.

ما هو سعر سبيكة الذهب؟

سجلت أسعار سبائك الذهب وجنيه الذهب اليوم في الأردن الأسعار التالية:

سجلت أسعار الأوقية من الذهب إلى 1,649 دينار بحريني، ما يعادل 2,326 دولار أمريكي.

وفي نفس الوقت، سجل سعر جنيه الذهب نحو 371.27 دينار ما يعادل 523.65 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لأسعار الكيلوغرام من الذهب، فقد وصل إلى 53,037 دينار ما يعادل 74,805 دولار أمريكي.

كم سعر مصنعية جرام الذهب عيار 21 في الأردن؟

تبلغ أسعار مصنعية الذهب عيار 21 في الأردن الحد الأدنى 1.5 دينار لكل غرام من الذهب المحلي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة الدمغة تبلغ 40 قرشاً لكل غرام، أما بالنسبة للذهب المستورد، فإن تكلفة الصياغة تصل إلى 4 دنانير لكل غرام، بينما تبلغ تكلفة الدمغة دينارًا واحدًا لكل غرام.

كم وزن أونصة الذهب عيار 21؟

تبلغ وزن أونصة الذهب 31.1034768 جرامًا، سواء كانت عيار 21 أو غيرها. الفارق الرئيسي بين تلك العيارات يكمن في نسبة الذهب الصافي الموجود فيها، مقارنة بالمكونات الأخرى للسبائك والمجوهرات والمنتجات الذهبية.