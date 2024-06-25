اعرف الآن.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 وحقيقة صرف زيادة جديدة

تساؤلات مستمرة وعملية بحث مرتفع لن تتوقف حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 لأن المواطنين يترقبون الصرف على أحر من الجمر نتيجة لعدم توافر أي مبلغ من المال لديهم هذه الفترة، وهذا لأن راتب شهر يونيو جاء بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقد قاموا الكثير بإنفاق الجمر في شراء الاحتياجات المخصص للعيد وتوزيع العيدية على الأطفال ضمن العادات،

كما هناك بعض الأنباء المتداولة الفترة الأخيرة على بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي أن هناك زيادة جديدة وهذا ما يجعل المتقاعدين ينتظرون موعد الصرف على أحر من الجمر للتحقق من هذه الأخبار، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024…

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

تعتبر صرف رواتب المتقاعدين بالعراق واحدة من عمليات البحث الرائجة على جوجل منذ عدة أيام، وهذا يعود لأهمية المبلغ المالي الذي يحصل عليه المتقاعدين كل شهر وأنهم لا يمتلكون سوى هذا الدخل الشهري لتلبية احتياجاتهم الطعام والشراب والدواء وغير ذلك، تبذل الحكومة العراقية ما بوسعها لكي تقوم بصرف المستحقات في موعدها دون أي تأجير مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الكثير بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد، وسوف تبدأ عملية صرف المستحقات يوم الأثنين المقبل الموافق 1 من يوليو 2024 وال 25 من ذي الحجة 1445.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024

تداولت أخبار كثيرة حول الزيادة الجديدة على مرتبات المتقاعدين، وكشفت الأخبار بأن الموعد المقرر لصرف هذه الزيادة يكون شهر يوليو 2024، مما أكدت الحكومة على ذلك بأن هناك زيادة أكيدة بنسبة 5% والتي تصل قيمتها المالية 100 دينار عراقي على أن تطبق الزيادة على من هم أقل من مليون دينار، ويصبح نصيب الفرد بعد تطبيق الزيادة 750 دينار عراقي بدلاً من 650 دينار.