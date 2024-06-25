شوف غرامتك كام من هنا ur.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق وطريقة تسديد الغرامات

يمتلك نظام المرور في العراق نظامًا متطورًا يعتمد على التقنيات الإلكترونية الحديثة لتسهيل الخدمات المتعلقة بالمرور، يمكنك الآن الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق الخاصة برقم الألوماني بسهولة ويسر، للقيام بذلك، يمكنك زيارة المنصة الإلكترونية المختصة بهذه الخدمة، عبر هذه المنصة يمكنك تحديد الخطوات اللازمة لاستعراض غرامات المرور المتراكمة على رقم اللوحة الألماني الخاص بك والبدء في عملية السداد بشكل فوري ومباشر، هذا يساعد على تبسيط العملية وتفادي أي تأخيرات غير ضرورية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق

إليكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق:

أولا قم بزيارة منصة أور الرسمية.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بكم.

بعد الدخول انقر على زر “الاستعلام عن غرامات المرور 2024”.

ستظهر لك نافذة لإدخال رقم تسجيل السيارة، ثم اضغط على زر البحث.

بعد الانتهاء ستظهر لكم قائمة تفصيلية بجميع المخالفات المرورية التي تم ارتكابها باستخدام السيارة.

يمكنك تحديد نوع كل مخالفة وقيمة الغرامة المرورية المطلوبة لكل منها.

بعد ذلك اختار طريقة الدفع المناسبة وتأكدوا من عملية دفع الغرامات للسيارة.

خطوات تسديد غرامات المرور 2024

إليكم خطوات تسديد غرامات المرور 2024: