تحميل تطبيق ولي الأمر 2024.. نتائج الطلاب في عمان البوابة التعليمية

تحميل تطبيق ولي الأمر 2024، وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان تستعد لإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024، حيث أنهى الطلاب والطالبات امتحاناتهم وبدأت الإجازة الصفية في مختلف أنحاء السلطنة، تم تأجيل إعلان نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية بسبب تزامن نهاية الاختبارات مع عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يتم إصدار النتائج بعد عودة الطلاب من إجازتهم.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم عبر بوابة البديل الإلكترونية والتي تتطلب إدخال الرقم المدني للطالب للاستعلام عن النتيجة بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على الطالب كتابة رقم الهوية واختيار الفصل الدراسي الثاني من العام 2023-2024، لعرض النتيجة يجب على الطلاب التحقق من دقة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر الإستعلام لعرض النتيجة على الشاشة.

تحميل تطبيق ولي الأمر 2024

لبدء عملية تحميل تطبيق ولي الأمر 2024 سلطنة عمان يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

أولا ابدأ بفتح متجر التطبيقات على هاتفك المحمول. ثم استخدم خانة البحث في المتجر للبحث عن تطبيق ولي الأمر. بعد ذلك اضغط على زر “تحميل” لبدء عملية تنزيل التطبيق. انتظر حتى يكتمل تنزيل التطبيق بنجاح على هاتفك. عندما ينتهي التحميل افتح الواجهة الرئيسية للتطبيق للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

استخراج نتائج الطلاب البوابة التعليمية 2024 سلطنة عمان

لمعرفة نتائج الطلاب في سلطنة عمان لعام 2024 باستخدام الرقم المدني يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط البوابة التعليمية الرسمية لسلطنة عمان. أدخل الرقم المدني والرقم التسلسلي المطلوب. اضغط على خيار “إرسال” للتأكيد والبحث عن النتائج.

وزارة التعليم العمانية أكدت أن جميع الدرجات للمواد الدراسية للطلاب في المراحل المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) تم رفعها، مما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالدخول إلى البوابة والاطلاع على درجاتهم للعام الدراسي.