الدفعة السابعة pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الرجال والنساء عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، ينتظر الكثير من الأشخاص أن تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القرارات الجديدة فيما يتعلق بموعغد صرف الدفعة السابعة والاخيرة، ويبحث البعهض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد الصرف وكم عدد المشمولين من هذه الدفعة لسنة 2024، في العام الماضي كان عدد المشمولين في الدفعة الواحدة لا يقل عن 90 ألف فهل تستمر الوزارة في زيادة عدد المشمولين،

لذلك كشفت هيئة الحماية الاجتماعية منذ فترة بأن الدفعة السابعة تشمل 70 ألف مستفيد من عموم محافظات العراق، وهذا لأن هناك عدد كبير قام بالتسجيل وكانوا غير مستحقين وتجاوزا شبكة الحماية الاجتماعية ولم تكتمل بيناتهم والبعض لعدم مطابقة الشروط، مضى الكثير على بداية التقديم ولم يبقى سوى القليل، ذلا يرجى من سيادتكم متابعة التقرير التالي لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها آلاف من المستقدمين من الاسر العراقية الفئة المتعففة للإعلان عن كشوفات الدفعة السابعة، والتي تشكل أهمية كبيرة لأنهم بحجاجة شديد للمال ولدى الكثير من المواطنين مطالب مهمة يؤجلها لحين حصولهم على الدعم المادي التي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث كشفت وزارة العمل قبل سابق بأن عملية الصرف تمر بعدة مراحل والمسؤول الأول على صرف الموازنة المالية والسماح بها مجلس الوزراء ووزارة المالية العراقية،

لذلك تم تحويل المستندات إلى رئاسة البرلمان لكي تجرى عملية تصويت وحالة الانتهاء يتم توثيق المستندات ويقوم مجلس الوزراء بتكلفة وزارة المالية ببدء عملية صرف المبلغ المستحق، وتقوم بعد ذلك وزارة العمل ببدء وضع المبالغ النقدية في حسابات المستفيدين، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت كافي ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الأسماء خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن الدفعة السابعة والأخيرة لعام 2024

بعد فترة قصيرة يتم الاعلان عن نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولاستخراج النتائج عليكم اتباع مايلي:.