ترقبوا.. مسلسل طائر الرفراف الجزء 3 على قناة ستار تي في التركية

مسلسل طائر الرفراف الجزء 3، الفنان التركي مارت رمضان ديمير أعرب عن استيائه من الشائعات المتداولة حول زواجه المزعوم من الفنانة التركية عفراء سارتش أوغلو، التي شاركت معه في مسلسل طائر الرفراف، تداولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية أخبارا تفيد بأنهما يخططان للزواج بعد أن ظهرت صور لهما خلال قضاء عطلتهما الصيفية في إسبانيا وعند عودتهما إلى تركيا، تم استجوابهم من قبل الصحافة في مطار إسطنبول.

وفي مقابلة مع أحد الصحفيين نفى مارت رمضان ديمير بشدة هذه الأخبار مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة أوضح أن الصور التي تم التقاطها لهما في إسبانيا كانت جزءًا من إجازتهما الصيفية وليست دليلا على أي خطط للزواج في الوقت الراهن.

مسلسل طائر الرفراف الجزء 3

تم عرض مسلسل طائر الرفراف لأول مرة في الموسم الأول يوم 23 سبتمبر 2024،، حيث حقق شهرة كبيرة وجذب ملايين المشاهدين من كافة الفئات العمرية، استمر العرض لمدة 36 حلقة حتى منتصف عام 2023 مما جعله من أبرز الإنتاجات التلفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

بعد عدة أشهر من نهاية الموسم الأول تم إطلاق الموسم الثاني للمسلسل والذي نال استحساناً واسعاً يفوق نجاح الموسم الأول، بدأ عرض الموسم الثاني اعتبارًا من الحلقة 37 في سبتمبر 2023، واستمر في سرد الأحداث وتطور الشخصيات بشكل مثير ومبتكر.

أبطال مسلسل طائر الرفراف

في المسلسل الجديد يظهر الممثل التركي مارت رمضان ديمير بجانب عفراء ساراتش أوغلو إمري التوغ، جانسو باكير، غوسلين سانتير أوغلو، اوزنور سيركيلار، بيريل بوزام، بوتشه بيوس كهرمان، جيتين تيكندور، هوليا ديار، دوغو كان بولات، ويجيت تونكاي، هذه التشكيلة النجمية تجمع بين أسماء معروفة في عالم التمثيل التركي، حيث يعد كل منهم جزءًا من القصة المثيرة التي يتم استعراضها في المسلسل.

المسلسل يستقطب الانتباه بفضل التنوع الكبير في طاقمه الفني، ويتوقع أن يكون لكل من النجوم دور مميز، يساهم في تطور الأحداث وإبراز العلاقات الإنسانية والدرامية بطريقة مثيرة، بينما يلعب مارت رمضان ديمير دورا رئيسيا يجسد عفراء ساراتش أوغلو شخصية مهمة تكمل المشهد الفني بإثارتها وتميزها.