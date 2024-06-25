برقم الاكتتاب.. وزارة التربية السورية توضح خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 سوريا وبعض النصائح عند الاستعلام عن النتائج

يحرص العديد من الطلاب على معرفة رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 سوريا، والتي يُتوقع صدورها في الأيام القادمة بعد الانتهاء من تصحيح اختبارات نهاية العام لهذا الصف ومصادقتها من قبل الوزارة، ينهي الطلاب هذه الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، وسنوضح من خلال السطور التالية كيفية استعلام جميع الطلاب عن نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 سوريا

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 سوريا:

يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

بعد ذلك انقر على تبويب “نتائج الامتحانات”.

من الخيارات المتاحة، حدد نتائج امتحان الصف التاسع الدور الأول.

بعد ذلك اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الاكتتاب لعرض النتيجة.

بعد ذلك انقر على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر بعد ذلك نتائج امتحان الصف التاسع للطالب بشكل كامل في جميع المواد والمجموع الكلي.

نتائج التاسع 2024 سوريا

وزارة التربية والتعليم السورية تعمل بجدية على إتمام عمليات تصحيح ومراجعة جميع أوراق امتحانات الطلاب، والتي تمتد على عدة أيام باستخدام عدد من اللجان والمراكز المخصصة، من المتوقع أن تنتهي هذه العمليات في الأيام القليلة المقبلة، سيتم نشر النتائج عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة التابعة للوزارة، بهدف توفير الوقت والجهد لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

نصائح عند الاستعلام عن النتائج

يجب على الطلاب اتباع الإرشادات التالية للحصول على نتائجهم: