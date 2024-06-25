تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies الجديد 2024 أقوى أفلام الاكشن والبوكس اوفيس بدون اعلانات

يعتبر تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies الجديد 2024 من القنوات الرائدة في عرض الأفلام الأجنبية على مدار الساعة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين العرب الباحثين عن محتوى ترفيهي متميز، تتميز القناة بعرض أفلام حصرية مزودة بترجمات عربية دقيقة إلى جانب جودة صوت وصورة عالية الدقة بفضل، هذه المزايا تمكنت قناة فوكس موفيز من بناء قاعدة جماهيرية واسعة في فترة زمنية قصيرة، حيث يجذب المشاهدين عروضها السينمائية المتنوعة.
تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies الجديد 2024
سنقدم لكم فيما يلي أحدث تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات مما سيمكنكم من الاستمتاع بمحتواها المتميز بجودة عالية.
- التردد: 11296
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- الحزمة: شرقية
- اسم القناة: Fox Movies
- اسم القمر الصناعي: Nile Sat
- تقنية البث: HD
خطوات استقبال قناة فوكس موفيز على الرسيفر
لضبط تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بكم يمكنكم اتباع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بأفضل جودة:
- استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات.
- من القائمة، حدد خيار إعدادات القنوات أو تركيب القنوات.
- أدخل الرقم السري الخاص بجهاز الاستقبال، والذي يكون عادةً مكونًا من أربعة أرقام.
- بعد الدخول إلى اعدادات القنوات، اختر تثبيت قناة جديدة.
- عند ظهور خيار نوع البحث، اختر البحث اليدوي لتتمكن من إدخال الترددات يدويًا.
- تأكد من تحديد القمر الصناعي نايل سات لضمان البحث عن القنوات عليه.
- أدخل التردد 11296، ومعدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
- بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر البحث لبدء عملية البحث عن القناة.
- بعد انتهاء عملية البحث وتظهر قناة فوكس موفيز في قائمة القنوات.
- اضغط على زر موافق ثم احفظ النتائج.