تردد قناة توب موفيز 2024 TOP Movies TV افضل افلام الرعب على النايل سات

تردد قناة توب موفيز 2024 TOP Movies TV، إحدى أشهر القنوات المتخصصة في عرض أفلام الرعب الأجنبية قناة توب موفيز، قامت بتغيير تردداتها للبث التلفزيوني، تعتبر قناة توب موفيز من أقوى القنوات الفضائية التي تتميز بتقديم محتوى متنوع ومتميز من أفلام الرعب والإثارة الأجنبية هذه الأفلام، ليست فقط مشوقة بل تتميز أيضا بكونها حصرية وحديثة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق هذا النوع من الأفلام.
تتميز قناة توب موفيز بتقديم أحدث إصدارات أفلام الرعب التي تجذب المشاهدين من مختلف الأعمار وهي تركز على توفير تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، تسعى القناة إلى عرض أفلام نادرة وغير متاحة على القنوات الأخرى، مما يجعلها محطة تلفزيونية فريدة من نوعها ومحببة لدى جمهور واسع.
تردد قناة توب موفيز 2024 TOP Movies TV
قامت إدارة قناة توب موفيز بتحديث تردداتها لتوفير جودة بث عالية دون تشويش أو تقطيع للمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة في جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي وشمال إفريقيا ، يمكن للجميع ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على الترددات الجديدة لضمان استقبال القناة بجودة ممتازة وفيما يلي التفاصيل اللازمة لضبط التردد الجديد لقناة توب موفيز:
- التردد: 11679
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- الحزمة: شرقية
- اسم القناة: Top Movies
- اسم القمر الصناعي: Nile Sat
- تقنية البث: SD
خطوات استقبال تردد قناة قناة TOP Movies TV
سنوضح لكم الخطوات الصحيحة لإضافة تردد قناة توب موفيز 2024 TOP Movies TV على جهاز الاستقبال الخاص بكم مما يتيح لكم الاستمتاع بجودة بث عالية، ومتابعة حصرية لأفلام الرعب والإثارة والتشويق والخيال على مدار 24 ساعة بدون توقف يمكنكم اتباع الخطوات التالية لضبط القناة بسهولة:
- استخدم جهاز التحكم للوصول إلى زر الإعدادات واضغط عليه.
- بعد الضغط على زر الإعدادات، ستظهر قائمة رئيسية على شاشة التلفاز تحتوي على خيارات متعددة.
- من القائمة المعروضة اختر “اعدادات الريسيفر” للوصول إلى خيارات ضبط القنوات.
- إذا طلب منك إدخال الرقم السري، قم بإدخاله للوصول إلى إعدادات التثبيت الرقم السري يكون عادةً مكونا من أربعة أرقام ويمكن أن يكون الرقم الافتراضي مثل “0000” أو “1234” إذا لم تقم بتغييره مسبقًا.
- بعد الدخول إلى اعدادات الريسيفر ابحث عن خيار “تثبيت قناة جديدة” واضغط عليه.
- عندما يظهر لك خيار نوع البحث، اختر “البحث اليدوي” ضبط الترددات يدويًا.
- تأكد من تحديد القمر الصناعي الصحيح، وهو نايل سات (Nilesat)، لضمان البحث عن القنوات على هذا القمر.
- أدخل التردد المحدد لقناة توب موفيز، وهو 11679.
- تأكد من ضبط باقي الإحداثيات مثل معدل الترميز 27500 الاستقطاب الرأسي (V)، والحزمة الشرقية.
- بعد إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح اضغط على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القنوات.
- انتظر حتى ينتهي جهاز الرسيفر من البحث عن القنوات ثم اضغط على زر “موافق” عند الانتهاء.
- بعد التأكد من ظهور قناة توب موفيز ضمن قائمة القنوات الجديدة، اضغط على زر “حفظ” لحفظ التغييرات والنتائج.