ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات ؟ والعرب سات وأهم الأناشيد والاغاني 2024

ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات ؟ والعرب سات وأهم الأناشيد والاغاني التي يقبل عليها الملايين من الصغار بعد الإنتهاء من الدراسة وتأدية الإمتحانات والبدء في الاجازة، لهذا يسعي الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن قنوات الأطفال الهادفة والمميزة، من أجل مشاهدة أطفالهم القنوات والبرامج المفيدة التي تحترم عقولهم، لذلك نجد دائما البحث عن سلسلة قنوات طيور الجنة التي يتابعها الكثير من الأطفال والكبار علي مستوي أنحاء الوطن العربي، لذلك في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني بوابة البديل سوف نكشف لكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة.

ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات ؟

يمكنكم تنزيل تردد طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التردد 11258 تردد آخر 11393.

الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

معدل الترميز 27500.

الشفرة مفتوحه القناة مجانية.

معامل تصحيح الخطأ 5/6، وإليكم رابط تردد قناة وناسة كيدز.

تنزيل قناة طيور الجنة وضبط التردد

القيام بفتح التلفاز أو الشاشة بالريموت الخاص.

فتح الريسفير الخاص بك.

ثم الذهاب الي التركيب.

ادخال كلمة المرور الخاصة المكونة من اربع أرقام 0000.

الدخول بعدها علي تنزيل القنوات.

اختيار القمر الصناعي ثم كتابة البيانات المطلوبة منك التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز والجودة والشفرة.

التاكد من صحه البيانات.

النقر علي تنزيل القناة والانتظار ثم الضغط علي كلمة موافق.

نقوم بعدها بالتمرير بالريموت ويتم مشاهدة قناة طيور الجنة، وإليكم رابط تردد قناة توم وجيري 2024.

البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة

تقدم العديد من البرامج أهمها كما يلي:

برنامج ترفيهية مرح وفرفش.

عائلة عمر.

قصص الانبياء.

برامج تعليمية اناشيد الحروف.

أناشيد الأرقام.

أناشيد الألوان.

برامج تربوية حكايات ما احلها.

شموس لا تغيب .

بيت الحج.

إسم ومعني.

صوتك كنز.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوي هادف للاطفال والاسرة بالقيم الانسانية والدينية والثقافة المتحضرة حيث تقدم محتوي ترفيهي محترم وبرامج تعليمية هادفة ومحتوي فكري تربوي كما تحرص علي البيئة الامني للاطفال وعدم التعرض للعنف او المواد الغير مناسبة بجانب انها ممتعة ومسلية للاطفال قناة طيور الجنة، وإليكم رابط تردد قناة سبيستون 2024.

اغاني قناة طيور الجنة

انشودة مناجاه.

أغاني التوأم عصومي ووليد.

العيد الغالي.

أغنية شهاب.

أغاني جاد واياد مقداد.

يا بابا سناني.

ترن ترك.

كلمة طيبة.

وشي منور.

عصومي ضرب وليد.

شبرة قمرة.

شخابيط.

صلصال ومعجونة.

تحقق حلمي.

سيارتنا الأمورة.

سبع اولاد.

رياضة في رياضة.

قلوبنا في السعودية.

مو صح تعمل هيك.

مطبخ البيت.

نزلوا الشارع.

نهاية الثعلب.

راجع يا بلادي.

راح راجع يا سوريا.

ليش بتسرق.

لا تيأس.

المدينة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات ؟ والعرب سات وأهم الأناشيد والاغاني.