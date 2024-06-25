تردد قناة وناسة كيدز 2024 وأهم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات

تردد قناة وناسة كيدز 2024، التي تعد واحدة من قنوات الكرتون الخاصة بالأطفال التي تقدم محتوي مميز، بداية من أناشيد الأطفال، والفنون والبرامج الترفيهية وتقديم محتوي تعليمي بجانب ممتع للأطفال، حيث تهدف القناة إلى تثقيف الأطفال ومعرفتهم بالمهارات الحياتية بسهولة ويسر، ذلك علي الأقمار الصناعية المختلفة، لهذا يبحث الكثيرون على أحدث تردد لقناة وناسة كيدز، وهذا ما نكشفه لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

يمكنكم تنزيل تردد قناة وناسة كيدز التي تقوم بعرض العديد من برامج الأطفال وتجسيد الشخصيات مثل شخصية لولو الشهيرة وغيرها، وهذا ما يجعل الأطفال يتعلقون بها لذلك يمكنكم تنزيل التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11270.

الجودة HD.

الاستقطاب عمودي.

الشفرة مجاني القناة مفتوحة.

معامل تصويب الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

الشفرة مجاني القناة مفتوحة.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

التردد 11470.

تنزيل تردد قناة وناسة كيدز HD

القمر الصناعي نايل سات HD.

التردد 11559.

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

محتوي قناة وناسة كيدز

تقدم العديد من الاغاني والبرامج الخاصة للأطفال علي مدار اليوم أهمها:

وينك يا لولو.

وصل وصل لولو يسعدوا.

بم بم حيوانات.

ماما تحبني بابا يحبني.

بيبي شاور.

شيكو وشيكا.

شيكو السراقة.

دكتور الاسنان الحقني.

جوعانة جوعانة.

القطة توته.

وين سنك يا لولو.

هابي بيرث داي.

أنا لولو ساعدوني.

الولد الشاطر يقول لماما حاضر.

يا غنامتي ماء ماء.

كيفية تنزيل واستقبال قناة وناسة علي الرسيفر الخاص بك

القيام بتشغيل الشاشة والرسيفر الخاص بك.

التوجه الي القائمة.

اختيار التركيب.

تحديد ضبط القنوات.

اختيار القمر الصناعي.

إدخال التردد.

كتابة الاستقطاب.

معدل الترميز.

معامل تصحيح الخطأ.

الجودة.

التشفير.

الضغط علي تنزيل القناة سوف يتم تنزيل وتحميل قناة وناسة كيدز.

النقر علي كلمة حفظ.

القيام بتمرير بالريموت لمشاهدة القناة.

أهم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات

1. قناة توم وجيري

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11355.

الاستقطاب عمودى.

الترميز 27500.

الجودة HD.

التصويب 5/6.

2. تردد قناة سمسم

الاستقطاب أفقي

الجودة HD.

التصويب 6/5.

الترميز 27500.

التردد 11483.

3. تردد قناة كراميش

الاستقطاب افقي.

الجودة HD.

معامل التصحيح 3/4.

معدل الترميز 27500.

التردد 11643.

4. تردد قناة ميكي كيدز

التردد 11526.

الجودة HD.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 8/7.

التشفير مفتوحة قناة مجانية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام تردد قناة وناسة كيدز 2024 أهم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات.